Трамп оценил форум в Давосе

Трамп: форум в Давосе стал одним из лучших в истории

Прошедший Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе стал одним из лучших за всю историю проведения мероприятия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиошоу Sid & Friends на WABC, передает РИА Новости.

«Это был потрясающий Давос. Наверное, это был лучший из всех форумов, которые они когда-либо проводили, но он действительно был потрясающий», — сказал глава Белого дома.

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. Форум насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходило с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

21 января вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал ВЭФ в Давосе «львиным логовом», а выступление Трампа — историческим. Публикацию он сопроводил записью выступления американского лидера.

