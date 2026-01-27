Размер шрифта
Москвичей предупредили о морозах на предстоящих выходных

Синоптик Позднякова: в Москве усилятся морозы к концу недели
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

К концу текущей недели в Москве усилятся морозы. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что за прошедшие сутки в столице выпало 11 мм осадков, из-за чего высота снежного покрова выросла на 11-13 см. При этом непогода продлится в ближайшие сутки, уточнила специалист.

«В ночь на среду и в среду днем сильный снег сохранится, но уже локально, а не повсеместно, как это было ранее. Точные районы, где выпадет наибольшее количество осадков, прогнозировать сложно, поэтому предупреждение о неблагоприятных условиях погоды остается в силе», — сказала Позднякова.

Ведущий специалист добавила, что после снегопадов погодная ситуация в Москве начнет улучшаться. В частности, вырастет атмосферное давление, а мелкий снег будет идти местами. Однако к субботе, 31 января, столбики термометров будут держаться на уровне -10...-15°C, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы, подчеркнула Позднякова.

Несколькими часами ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что после завершения снегопадов в Москве можно ожидать возвращения более морозной погоды. Он рассказал, что 27 и 28 января в столице выпадет от 15 до 25 см снега. Температура воздуха составит -6...-4°С днем и около -9°С ночами. 29 января ночью ожидается до -13°С, днем -9...-5 °С, а также небольшой снег.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о сохранении аномальных холодов в России.
 
