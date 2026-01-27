Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Пропавшего в начале января молодого рязанца нашли мертвым, его убил отчим

В Рязанской области мужчину арестовали за убийство пасынка
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Поиски пропавшего в Рязанской области молодого человека закончились арестом сожителя его матери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Об исчезновении 26-летнего мужчины стало известно в начале января. Как рассказал возлюбленный матери пропавшего, он заметил, как молодой человек ушел из дома и не сказал ему, куда. После этого родственник на связь не выходил.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Как удалось выяснить следователям, в день исчезновения между пьяным сожителем и мужчиной произошел конфликт. Оппонент избил пропавшего, после чего тот скончался.

«В целях сокрытия преступления фигурант поместил тело мужчины в яму для сбора мусора, находящуюся на придомовой территории, прикрыл его ветками и поджег», – сообщается в публикации.

На данный момент фигурант находится под стражей. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае сына арестовали за убийство отца из-за надписи.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!