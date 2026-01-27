Известный тренер считает, что Трусова не сможет восстановить пять четверных прыжков

Заслуженный тренер России, двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин в шоу «Каток» выразил мнение, что фигуристка Александра Трусова не сможет восстановить пять четверных прыжков.

«Восстановить эти пять четверных мне не представляется возможным. Но если Сашка запрыгает хотя бы два, а там, где два, там и три. Сашке надо добавлять во второй оценке. И искать где-то мотивацию», — сказал Жулин.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

19 января СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Также фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам, который состоится 31 января и 1 февраля.

Ранее Трусова рассказала о восстановлении прыжков после родов.