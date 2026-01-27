Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Министр обороны Украины подтвердил применение Россией дронов со Starlink

Министр обороны Украины Федоров заявил о запуске ВС РФ дронов со Starlink
Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение российских войск дронами со спутниковыми системами Starlink Илона Маска. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня россияне запустили дроны со Starlink. Нам нужно реагировать очень быстро на это. И скорость нашей реакции, прогнозирование следующих случаев и реакция на потенциальные случаи должны привести к тому, чтобы мы не допускали проблемы для наших людей, для наших военных», – заявил Федоров.

По словам чиновника, работая над «математикой войны», необходимо «принимать быстрые решения и доводить их до конкретного результата».

Накануне советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что российские ударные дроны БМ-35 со Starlink уже могут добираться до Днепра. По его словам, в отличие от БПЛА типа «Молния», этот тип дрона «топливный» и может летать до 500 км.

Он также заявил, что ВС РФ использовали подобные беспилотники при атаке на вертолеты ВСУ в районе Кропивницкого.

Ранее российские военные оборудовали лошадь терминалом Starlink.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!