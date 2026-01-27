Размер шрифта
Олимпийская чемпионка завела аккаунт на OnlyFans, чтобы оплатить подготовку к Играм

Чемпионка ОИ Буквиц завела аккаунт на OnlyFans, чтобы подготовиться к Играм
IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Global Look Press

Немецкая чемпионка Олимпиады по бобслею Лиза Буквиц завела аккаунт на OnlyFans, чтобы накопить денег и оплатить подготовку к Играм-2026 в Италии, сообщает Mash на спорте.

Буквиц является солдатом бундесвера. Она отметила, что решение зарегистрироваться на OnlyFans было лучшим в ее жизни.

11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в России высказались о необходимости смотреть Олимпиаду.
 
