Витаминная приправа: чем полезна черемша и почему ее рекомендуют есть в сезон ОРВИ

Что за растение черемша, как ее применять и кому она противопоказана

Медвежий лук, чесночная трава, колба — у черемши много необычных названий. С давних времен люди употребляли это растение в пищу, а также для профилактики и лечения болезней. Сегодня черемша активно используется в кулинарии и как лечебно-профилактическое средство. За какие полезные свойства она ценится, а кому может навредить — в материале «Газеты.Ru».

Что такое черемша

Черемша — многолетнее травянистое растение, которое можно встретить в тенистых и влажных лесах. Она широко распространена в Европе и Азии. В России разновидности черемши растут на Кавказе, Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Растение известно ярким запахом и вкусом, напоминающим чеснок, но более мягким и нежным, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» нутрициолог Наталья Чаевская.

Черемша, или дикая чесночная трава — одно из самых любимых и ожидаемых растений в России и за ее пределами. Она появляется ранней весной, когда других свежих овощей и зелени еще почти нет. Длинные узкие листья и белые цветы хорошо узнаваемы, но черемшу иногда путают с ядовитыми растениями, поэтому важно собирать ее внимательно и в проверенных местах. Это растение широко используется в народной медицине, кулинарии и даже косметологии благодаря своим полезным свойствам. Наталья Чаевская нутрициолог

Черемша — растение с богатой историей. Ее применяли еще во времена Древнего Рима. В кулинарию она вошла во многом благодаря стараниям короля франков, «отца Европы» Карла Великого, который любил острые специи. Он повелел выращивать растение во всех императорских садах. Оттуда оно распространилось по частным угодьям, а потом и по разным странам.

Rejdan/Shutterstock/FOTODOM

Черемша — очень неприхотливое и выносливое растение, хорошо адаптируется к холодам, любит влагу. В народе ее называют медвежьим луком, диким чесноком, колбой, левурдой или чензели.

Осторожно, ядовитые двойники! Во время сбора черемши можно перепутать ее с ядовитыми растениями: ландышем или чемерицей. Это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Поэтому важно брать только те растения, в которых вы полностью уверены, советоваться с опытными травниками и покупать черемшу у проверенных продавцов.

Состав и пищевая ценность черемши

Черемша — низкокалорийный и при этом очень полезный продукт.

КБЖУ черемши (на 100 г):

Калорийность — 34,9 ккал;

— 34,9 ккал; Белки — 2,4 г;

— 2,4 г; Жиры — 0,1 г;

— 0,1 г; Углеводы — 6,1 г;

— 6,1 г; Пищевые волокна — 1 г.

Черемша содержит следующие витамины и минералы (на 100 г):

Витамин А — 700 мкг (78% суточной потребности);

— 700 мкг (78% суточной потребности); Витамин С — 100 мг (111%);

— 100 мг (111%); Бета-каротин — 4,2 мг (84%);

— 4,2 мг (84%); В6 — 0,23 мг (12%);

— 0,23 мг (12%); В9 (фолаты) — 40 мкг (10%);

(фолаты) — 40 мкг (10%); Кобальт — 3,9 мкг (39%);

— 3,9 мкг (39%); Кремний — 4 мг (13%);

— 4 мг (13%); Кальций — 120 мг (12%);

— 120 мг (12%); Калий — 330 мг (13%).

Витамина С в черемше в 10-15 раз больше , чем в плодах лимона или апельсина.

Полезные свойства черемши

Наталья Чаевская отмечает, что у черемши множество полезных свойств. Среди них:

Укрепление иммунитета . Благодаря внушительному содержанию витамина С черемша помогает бороться с простудными заболеваниями и активизирует защитные силы организма.

. Благодаря внушительному содержанию витамина С черемша помогает бороться с простудными заболеваниями и активизирует защитные силы организма. Благотворное влияние на нервную систему . Витамины группы В играют важную роль в поддержании работы нервной системы и обменных процессов. В черемше их достаточно много.

. Витамины группы В играют важную роль в поддержании работы нервной системы и обменных процессов. В черемше их достаточно много. Поддержка остроты зрения . Все знают, что витамина А много в моркови, но и в черемше его количество очень высоко. Регулярное употребление благотворно сказывается на зрении и состоянии кожи.

. Все знают, что витамина А много в моркови, но и в черемше его количество очень высоко. Регулярное употребление благотворно сказывается на зрении и состоянии кожи. Стимуляция работы кишечника . Пряная черемша повышает аппетит и активизирует работу ЖКТ.

. Пряная черемша повышает аппетит и активизирует работу ЖКТ. Способность к снижению уровня холестерина в крови . Черемша может препятствовать накоплению «вредного» холестерина и образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов.

. Черемша может препятствовать накоплению «вредного» холестерина и образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов. Антиоксидантная активность. Черемшу можно применять в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний и канцерогенеза. Ученые установили, что антиоксидантная активность экстракта черемши в 1,5 раза выше, чем экстракта чеснока.

Madeleine Steinbach/Shutterstock/FOTODOM

«В черемше также присутствуют фитонциды — природные антисептики, которые помогают бороться с бактериями и вирусами. Вот почему рекомендуется включать это растение в блюда в период активности простудных заболеваний», — пояснила Наталья Чаевская.

Кроме того, растение имеет богатый минеральный состав: калий, кальций, магний, цинк. Они необходимы для поддержания работы сердца, укрепления костей и нормального протекания обменных процессов. А сера, содержащаяся в черемше, способствует здоровью кожи, волос и ногтей.

Регулярное употребление черемши поможет снизить уровень холестерина, уменьшить воспалительные процессы, нормализовать работу пищеварительной системы и поддерживать здоровье сосудов. Наталья Чаевская нутрициолог

Кому черемша противопоказана

Несмотря на множество преимуществ, у черемши есть ограничения и противопоказания к употреблению. Среди них:

Индивидуальная непереносимость или аллергия . Встречается редко, к симптомам относятся высыпания, кожный зуд и дискомфорт после еды.

. Встречается редко, к симптомам относятся высыпания, кожный зуд и дискомфорт после еды. Заболевания пищеварительной системы . При наличии гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также других заболеваниях ЖКТ в острой стадии употреблять черемшу не рекомендуется. Слишком велик риск раздражения слизистой.

. При наличии гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также других заболеваниях ЖКТ в острой стадии употреблять черемшу не рекомендуется. Слишком велик риск раздражения слизистой. Беременность и кормление грудью . Из-за сильного стимулирующего действия и потенциального риска нежелательно злоупотреблять черемшой во время беременности. Кормящим матерям тоже следует соблюдать осторожность. Резкий запах и вкус черемши могут вызвать у младенца отказ от груди.

. Из-за сильного стимулирующего действия и потенциального риска нежелательно злоупотреблять черемшой во время беременности. Кормящим матерям тоже следует соблюдать осторожность. Резкий запах и вкус черемши могут вызвать у младенца отказ от груди. Прием антикоагулянтов. Черемша может оказывать влияние на свертываемость крови, поэтому людям, принимающим соответствующие лекарственные препараты, не стоит включать ее в рацион.

Carlos Amarillo/Shutterstock/FOTODOM

Советы по выбору и хранению черемши

При выборе черемши обращайте внимание на следующие моменты:

Внешний вид листьев . Они должны быть молодыми, сочными, зелеными, без желтых пятен, упругими и мясистыми.

. Они должны быть молодыми, сочными, зелеными, без желтых пятен, упругими и мясистыми. Аромат. Перед покупкой понюхайте черемшу: яркий чесночный аромат — главный признак свежести этого растения. Если продукт почти не пахнет или его запах далек от чесночного, лучше отказаться от покупки.

Как и любая зелень, свежая черемша сохраняет свои целебные свойства в течение нескольких дней после сбора. Идеальный вариант — хранить ее в холодильнике, завернув в пищевую пленку. Чтобы стебли как можно дольше оставались сочными, можно поставить их в емкость с питьевой водой и убрать в холодильник.

Дольше всего черемша хранится в замороженном виде. Предварительно промойте стебли и листья, тщательно просушите, положите в пакет и заморозьте.

Использование в кулинарии

Черемша — универсальный продукт, который легко разнообразит меню. Ее можно употреблять как в сыром, так и в термически обработанном виде, главное — сохранить максимум пользы. Наталья Чаевская рекомендует включать черемшу в:

Свежие салаты . Листья черемши мелко нарезают и добавляют в зеленые салаты, смешивают с овощами, творогом, яйцами — она придает блюдам пикантную чесночную нотку.

. Листья черемши мелко нарезают и добавляют в зеленые салаты, смешивают с овощами, творогом, яйцами — она придает блюдам пикантную чесночную нотку. Соусы и приправы . Одним из популярных вариантов является песто из черемши — измельченные листья смешивают с орехами, оливковым маслом и сыром пармезан. Этот вариант идеален к пасте, мясу или хлебу.

. Одним из популярных вариантов является песто из черемши — измельченные листья смешивают с орехами, оливковым маслом и сыром пармезан. Этот вариант идеален к пасте, мясу или хлебу. Супы и тушеные блюда . Черемшу можно добавить в горячие блюда в конце готовки, чтобы сохранить аромат и витамины.

. Черемшу можно добавить в горячие блюда в конце готовки, чтобы сохранить аромат и витамины. Закуски . Мелко нарезанные листья можно смешать с мягким сыром и намазать на хлеб.

. Мелко нарезанные листья можно смешать с мягким сыром и намазать на хлеб. Консервация и заморозка. Черемшу можно заморозить или замариновать, чтобы продлить срок хранения и сохранить вкус.

Kattecat/Shutterstock/FOTODOM

Термическая обработка уменьшает содержание витаминов, особенно витамина С, поэтому черемша полезнее в сыром или слегка обработанном виде.

«Употребление черемши поможет расширить рацион и укрепить здоровье. Но чтобы она приносила только пользу, не следует забывать о противопоказаниях, ядовитых двойниках и умеренности», — резюмировала Наталья Чаевская.