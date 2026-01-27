Размер шрифта
Малый парад планет можно будет увидеть на небе в конце февраля

Россияне смогут наблюдать малый парад планет 28 февраля
True Touch Lifestyle/Shutterstock/FOTODOM

Последняя ночь февраля покажет землянам малый парад планет. Об этом на видео рассказала руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, на очень близком расстоянии друг от друга выстроятся на ночном небе все планеты, кроме Марса. Он не будет участвовать в этом «небесном спектакле».

«Малый парад планет и Юпитер с Ураном. Юпитер с Ураном можно увидеть ночью. Юпитер ярко сияет в созвездии Близнецы, Уран можно разглядеть в телескоп. А вот оставшиеся четыре планеты составят малый парад планет, так как соберутся в узком секторе. Это Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера», — сказала Кошман.

Она добавила, что лучше всего условия для наблюдения за планетами будут 28 февраля. Именно тогда планеты соберутся на закатном небе и будут находиться очень низко над западным горизонтом. Планету Нептун возможно будет разглядеть только в очень мощный телескоп.

Также Кошман рассказала, что, кроме планет, 17 февраля в Южном полушарии на небе можно увидеть кольцеобразное затмение Солнце. Оно продлится с 12.57 до 17.27 мск.

Ранее астрономы сообщили о мощном взрыве на скрытой от Земли стороне Солнца.
 
