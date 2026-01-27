Размер шрифта
Беременная женщина спасла своего кота от четырехметрового питона

Беременная женщина в Таиланде спасла своего кота от четырехметрового питона, пишет Thaiger.

По данным местных СМИ, 27-летняя женщина, находящаяся на пятом месяце беременности, услышала необычные звуки с заднего двора, где ее семья держит кур. На шум также вышли родители женщины.

Во дворе они обнаружили питона длиной около четыре метров, который обвил своим телом двухлетнего кота по кличке Наруто. Змея сжимала животное, которое не подавало признаков жизни.

Несмотря на риск для собственной безопасности, женщина подошла к питону и начала руками осторожно разжимать его кольца. В результате кошку удалось освободить. Спустя некоторое время кот начал проявлять признаки жизни и пришел в сознание.

Сам питон, предположительно привлеченный курами во дворе, был позже пойман, помещен в мешок и выпущен обратно в естественную среду обитания.

Ранее австралийка проснулась и нашла на своей груди питона длиной 2,5 метра.
 
