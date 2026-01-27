Беременная женщина спасла своего кота от четырехметрового питона

Thaiger: в Таиланде беременная женщина спасла кота от 4-метрового питона

Беременная женщина в Таиланде спасла своего кота от четырехметрового питона, пишет Thaiger.

По данным местных СМИ, 27-летняя женщина, находящаяся на пятом месяце беременности, услышала необычные звуки с заднего двора, где ее семья держит кур. На шум также вышли родители женщины.

Во дворе они обнаружили питона длиной около четыре метров, который обвил своим телом двухлетнего кота по кличке Наруто. Змея сжимала животное, которое не подавало признаков жизни.

Несмотря на риск для собственной безопасности, женщина подошла к питону и начала руками осторожно разжимать его кольца. В результате кошку удалось освободить. Спустя некоторое время кот начал проявлять признаки жизни и пришел в сознание.

Сам питон, предположительно привлеченный курами во дворе, был позже пойман, помещен в мешок и выпущен обратно в естественную среду обитания.

