Первый замглавы Чехова помещен под домашний арест

Суд отправил под домашний арест первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК по Московской области Ольгу Врадий.

«По ходатайству следователя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом в отношении первого заместителя главы городского округа Чехов, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила Врадий.

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По данным следствия, в 2015 году Фриш подписал договор купли-продажи муниципального здания лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения, без торгов и аукциона. Кроме того, он предоставил по данной сделке льготу в виде рассрочки оплаты сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более трех лет.

«При этом в бюджет администрации до настоящего времени не поступили деньги по выкупу муниципального здания, чем причинен ущерб администрации Чехова», - отметила Врадий.

Она добавила, что размер ущерба будет установлен оценочной экспертизой.