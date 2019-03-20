Власти Петербурга отреагировали на написавшую письмо Путину школьницу

Власти Санкт-Петербурга решили помочь семье школьницы, которую затравили и вынудили уйти из школы за письмо с просьбой о помощи российскому президенту Владимиру Путину. Об говорится в пресс-службе администрации Псковской области.

До этого стало известно, что школьницу осудили и заставили уйти из школы за то, что она решила написать президенту, так как в их деревне закрыли образовательное учреждение, а ее мама, работая на двух работах, получала всего 12 тысяч в месяц.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что семья «объективно находится в тяжелой жизненной ситуации» и им нужна помощь, чтобы справиться с трудностями.

Отмечается, что власти готовы помочь семье с переездом, а маме школьницы помогут получить среднее профессиональное образование и устроят на работу. Кроме того, власти пообещали помочь семье и в оформлении документов.

Ранее сообщалось, что односельчане рассказали свою правду об осужденной за письмо Путину школьнице.