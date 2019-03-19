Задержанного украинского моряка прооперировали в Москве

Украинскому моряку, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве, сообщает RT со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.

«Вчера... моряку Василию Сороке... сделали хирургическую операцию в клинике имени Пирогова в Москве. Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки», — рассказала она.

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По словам Денисовой, об этом ей сообщила российская коллега Татьяна Москалькова в телефонном разговоре.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.