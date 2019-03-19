«Чистейшей воды афера»: власти о травле семьи девочки, написавшей письмо Путину

Глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков заявил, что жители села Томсино не оказывали давления на семью 12-летней Таисии Перчиковой, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Аудиозапись высказывания чиновника опубликована в телеграме издания Baza.

Курсенков отметил, что заявления о травле семьи Елены Перчиковой являются «чистейшей воды аферой» и предложил «почитать историю этой мамы». По его словам, у Перчиковой был бизнес, связанный с логистикой, а также многотысячные долги по коммунальным платежам в квартире в Ленобласти. Он подчеркнул, что семья Перчиковых не обращалась за помощью, так как решила сохранить прописку в Ленобласти.

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«Как можно загнобить семью, у которой есть автомобиль, двое работающих, интернет и все прочее?» — задался вопросом чиновник.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков высказался о сообщениях про травлю 12-летней Таисии Перчиковой.