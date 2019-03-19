«Известия»: Россия потребует у США вернуть Ярошенко на родину

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В Минюсте России заявили, что российская сторона намерена направить США запрос на возвращение российского летчика Константина Ярошенко на родину. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, Минюст России направить соответствующий запрос 20 апреля.

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Как отмечается, российская сторона потребует от США передачи Ярошенко для отбывания срока на родине.

При этом данное решение было принято Минюстом при взаимодействии с МИД России.

Ранее сообщалось, что Ярошенко могут перевести в другую тюрьму в США.