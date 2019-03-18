Нидерланды усиливают меры безопасности по всей стране после стрельбы

Власти Нидерландов усилили меры безопасности на вокзалах, аэропортах и общественных местах, сообщает Reuters.

В понедельник, 18 марта, в голландском городе Утрехт неизвестный устроил стрельбу в трамвае, погиб один человек. Не исключается версию теракта.

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Муниципальные власти призвали всех жителей города не покидать помещений.

«Новые инциденты (в городе) не исключены. Полиция в настоящее время ищет преступника», — говорится в сообщении властей.

Общественный транспорт, включая трамваи и автобусы, в городе не работает.

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