Нидерланды усиливают меры безопасности по всей стране после стрельбы
Власти Нидерландов усилили меры безопасности на вокзалах, аэропортах и общественных местах, сообщает Reuters.
В понедельник, 18 марта, в голландском городе Утрехт неизвестный устроил стрельбу в трамвае, погиб один человек. Не исключается версию теракта.
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Муниципальные власти призвали всех жителей города не покидать помещений.
«Новые инциденты (в городе) не исключены. Полиция в настоящее время ищет преступника», — говорится в сообщении властей.
Общественный транспорт, включая трамваи и автобусы, в городе не работает.
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