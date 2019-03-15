В Мексике в канализации нашли почти 20 пакетов с человеческими останками
Почти 20 пластиковых пакетов с человеческими останками обнаружили правоохранительные органы в мексиканском штате Халиско, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру штата.
Отмечается, что по факту обнаружения останков начато расследование.
«Сотрудникам прокуратуры… удалось найти 19 пластиковых мешков, в которых предполагается наличие погибших людей, в канале сточных вод в муниципалитете Икстлауакан-де-лос-Мембрильос», – говорится в сообщении прокуратуры.
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