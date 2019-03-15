Обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына отправили в психушку

Обвиняемую в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына — гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг доставили в психиатрическую больницу в Куала-Лумпуре, передает Star.

Отмечается, что Хыонг отправили в психушку из-за «сильного стресса» после того, как Верховный суд Малайзии решил оставить ее под стражей.

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Ее направили на осмотр, а потом она вернется обратно в следственный изолятор, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что суд Малайзии отказался освободить подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в возрасте 45 лет в аэропорту Куала-Лумпура. По данным малайзийских властей, Ким Чен Нам был отравлен нервно-паралитическим веществом.