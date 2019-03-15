Мужчину убили топором после ссоры на дороге в Австралии

Мужчина умер от удара топором по голове после аварии и конфликта на дороге на западе Сиднея. Об этом сообщает телеканал 1 News со ссылкой на источник в аварийных службах города.

Отмечается, что водители подрались из-за конфликта, возникшего после ДТП на австралийской дороге. Приехавшие на место специалисты обнаружили 59-летнего мужчину с тяжелой раной на голове. Он скончался на месте происшествия.

Реклама

Другой 75-летний водитель был арестован и доставлен в местный полицейский участок.

В настоящее время место преступления осматривают специалисты.

Ранее сообщалось, что в США 100-летний мужчина убил жену топором и покончил с собой.