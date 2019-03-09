Во Флориде произошло крушение легкого самолета, есть жертвы

В американском штате Флорида произошло крушение легкого самолета, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает The Tampa Bay Times со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, речь идет о легком двухмоторном самолете Piper PA-23-250. Он вылетел из международного аэропорта Тампа днем, а через некоторое время упал в озеро. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека.