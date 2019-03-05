Жители Новороссийска остались без света
Согласно сайту ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, жители Новороссийска остались без света из-за повреждения выключателя трансформатора. Об этом сообщает ТАСС.
«Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей Новороссийска, предприятия местной промышленности», — говорится в сообщении Минэнерго России.
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Отмечается, что численность города составляет более 273 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что глава «Россетей» Ливинский проверил надежность электроснабжения в праздники.