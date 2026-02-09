Рябков высказался о сроках вступления новых стран в БРИКС

Рябков: БРИКС не будет создавать искусственные сроки для решений о расширении

Искусственные сроки и дедлайны для решений о расширении БРИКС устанавливаться не будут. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы не могли и не будем устанавливать никакие искусственные сроки, никакие дедлайны для такого рода решений», — добавил дипломат.

По словам Рябкова, интерес к объединению сохранился. Есть список тех стран, которые хотели бы сближения с группой и вступления в БРИКС. Однако сейчас нет оснований сейчас кого-то приглашать и приветствовать.

На данный момент БРИКС планирует расширять и наращивать формат с действующими партнерами, сказал дипломат.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее Россия заявила, что рассматривает Таиланд как сильного кандидата на вступление в БРИКС.