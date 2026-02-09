В США дикие индейки терроризируют жителей города

UPI: дикие индейки в США нападают на жителей города и пугают детей

Жители города в Висконсине столкнулись с агрессивной стаей диких индеек, которые нападают на людей, блокируют дороги и пугают детей, пишет UPI.

Местный житель Лоуренс Мейер рассказал, что птицы так же преследуют и почтальонов. С агрессивным поведением индеек также толкнулся его восьмилетний сын, когда переходил дорогу.

«Это действительно страшно. Они большие, почти одного роста с моим сыном. Когда они распушают перья, выглядят угрожающе. Для восьмилетнего ребенка это очень пугающе», — жалуется мужчина.

Мейер отметил, что поначалу птицы не вызывали опасений и даже нравились жителям. Однако со временем их поведение изменилось. По его словам, индейки начали создавать помехи движению и провоцировать аварийные ситуации.

Биолог Джейсон Коттер пояснил, что дикие индейки действительно часто сбиваются в стаи зимой, но столь агрессивное поведение встречается редко.

«Это скорее исключение, чем норма. Мы знаем о стаях индеек в городских районах по всему штату, но именно эти птицы создают серьезные проблемы для людей — водителей, почтальонов и школьников», — отметил специалист.

Коттер порекомендовал жителям при встрече с индейками визуально «увеличивать» себя — например, раскрывая зонт или поднимая руки, чтобы отпугнуть птиц.

Местные чиновники сообщили, что консультируются со специалистам для разработки плана урегулирования ситуации. По словам официальных лиц, рассматривается возможность переселения агрессивных птиц.

