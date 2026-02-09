Размер шрифта
В США дикие индейки терроризируют жителей города

UPI: дикие индейки в США нападают на жителей города и пугают детей
Жители города в Висконсине столкнулись с агрессивной стаей диких индеек, которые нападают на людей, блокируют дороги и пугают детей, пишет UPI.

Местный житель Лоуренс Мейер рассказал, что птицы так же преследуют и почтальонов. С агрессивным поведением индеек также толкнулся его восьмилетний сын, когда переходил дорогу.

«Это действительно страшно. Они большие, почти одного роста с моим сыном. Когда они распушают перья, выглядят угрожающе. Для восьмилетнего ребенка это очень пугающе», — жалуется мужчина.

Мейер отметил, что поначалу птицы не вызывали опасений и даже нравились жителям. Однако со временем их поведение изменилось. По его словам, индейки начали создавать помехи движению и провоцировать аварийные ситуации.

Биолог Джейсон Коттер пояснил, что дикие индейки действительно часто сбиваются в стаи зимой, но столь агрессивное поведение встречается редко.

«Это скорее исключение, чем норма. Мы знаем о стаях индеек в городских районах по всему штату, но именно эти птицы создают серьезные проблемы для людей — водителей, почтальонов и школьников», — отметил специалист.

Коттер порекомендовал жителям при встрече с индейками визуально «увеличивать» себя — например, раскрывая зонт или поднимая руки, чтобы отпугнуть птиц.

Местные чиновники сообщили, что консультируются со специалистам для разработки плана урегулирования ситуации. По словам официальных лиц, рассматривается возможность переселения агрессивных птиц.

Ранее директор школы с помощью зонта прогнал индейку, терроризировавшую учебное заведение.
 
