Собянин стал лауреатом премии «Золотая маска»

Мэр Москвы Собянин получил специальную премию «Золотой маски»
Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Мэр Москвы Сергей Собянин удостоился специальной премии «Золотой маски». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премии.

Собянину присвоили награду «За поддержку театрального искусства России». Помимо мэра столицы французская актриса Фанни Ардан и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов были также награждены за существенную поддержку в театральном деле.

«Золотая маска» — это проект, который включает российскую национальную театральную премию и фестиваль. Его учредили в 1993 году. Первая церемония награждения состоялась 13 марта 1995 года в Малом театре.

«Специальная премия «Золотой маски» ежегодно вручается во Всемирный день театра, 27 марта. Она остается одной из самых престижных наград в театральной сфере, подчеркивая значимость личного вклада в сохранение и развитие традиций российского театра», — заявили в пресс-службе премии.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, который высказался о допустимой одежде для зрителей в театре, абсолютно прав. Однако представитель Кремля уверен, что неправильно насаждать культуру.

Ранее юрист рассказал, что будет с первым гонораром Михаила Ефремова.
 
