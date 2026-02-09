Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Воронеже дети подхватили кишечную палочку в детском саду

Трое детей подхватили кишечную палочку в воронежском детском саду
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Воронежцы сообщили о кишечной инфекции в детском саду №20, отравились трое детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж».

«Один из воспитанников находится в больнице. После посещения детсада у ребенка поднялась температура до 39 градусов. Врачи смогли сбить температуру только спустя сутки», — говорится в публикации.

По данным издания, информацию об отравлении подтвердили в региональном минздраве. Двое детей находятся в больнице, еще одному из них госпитализация не потребовалась.

4 февраля после обеда в школьной столовой у детей и работников учебного заведения в Петербурге появились симптомы острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор направил своих представителей в школу, которая находится в Невском районе Северной столицы, и к поставщику питания — в компанию «Волна». Число отравившихся достигло 37.

9 февраля в Перми началось расследование случаев тяжелого отравления сотрудников на предприятиях химической промышленности после выброса вредных веществ. Оба инцидента произошли еще в январе: работники двух заводов почувствовали резкое ухудшение самочувствия после воздействия опасных химических соединений.

Ранее в Костромской области отравились 20 человек.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!