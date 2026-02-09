В Воронеже дети подхватили кишечную палочку в детском саду

Воронежцы сообщили о кишечной инфекции в детском саду №20, отравились трое детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж».

«Один из воспитанников находится в больнице. После посещения детсада у ребенка поднялась температура до 39 градусов. Врачи смогли сбить температуру только спустя сутки», — говорится в публикации.

По данным издания, информацию об отравлении подтвердили в региональном минздраве. Двое детей находятся в больнице, еще одному из них госпитализация не потребовалась.

4 февраля после обеда в школьной столовой у детей и работников учебного заведения в Петербурге появились симптомы острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор направил своих представителей в школу, которая находится в Невском районе Северной столицы, и к поставщику питания — в компанию «Волна». Число отравившихся достигло 37.

9 февраля в Перми началось расследование случаев тяжелого отравления сотрудников на предприятиях химической промышленности после выброса вредных веществ. Оба инцидента произошли еще в январе: работники двух заводов почувствовали резкое ухудшение самочувствия после воздействия опасных химических соединений.

Ранее в Костромской области отравились 20 человек.