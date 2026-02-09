Более 30 новых станций метро построят в Москве

Еще 34 станции метро построят в Москве к 2032 году

Еще 34 станции метро построят к 2032 году в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы к встрече Сергея Собянина с президентом Владимиром Путиным.

Согласно мэрии, первые станции Рублево-Архангельской линии будут открыты уже в этом году. Кроме того, начато строительство Бирюлевской линии, станций «Гольяново» и «Достоевская», а также Троицкой линии метро. Идет подготовка к началу сооружения станции «Южный Порт» в Печатниках.

Планируется продление Сокольнической линии со строительством станций «МГСУ», «Холмогорская» и Филевской линии в Инновационный центр «Сколково». Всего до конца 2032 года планируется построить 83 км линий метро.

К третьему десятилетию 21-го века протяженность линий Московского метрополитена вырастет в два раза.

В январе Собянин подписал постановление, согласно которому новая станция московского метро получила название «Новорижская».

Ранее Путин и Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро.