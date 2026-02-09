Размер шрифта
Общество

В Госдуме определили дату обсуждения второго пакета мер против мошенников

Володин: Госдума рассмотрит второй пакет мер против кибермошенников 10 февраля
Илья Питалев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы рассмотрят второй пакет мер против кибермошенников в первом чтении 10 февраля. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает сайт Госдумы.

«Совет Государственной Думы определил 10 февраля датой рассмотрения в первом чтении пакета дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству и защиту наших граждан от преступных посягательств», — сказал спикер.

Согласно инициативе, изменения предлагается внести в ряд федеральных законов. В частности, в России могут принять дополнительные меры по пресечению противоправных действий посредников в выводе похищенных денежных средств. Кроме того, в рамках документов предлагается ограничить число банковских карт для граждан, обязать банки применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов от воздействия вредоносного кода и так далее.

2 февраля глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума будет корректировать законодательные решения против мошенников, которые ограничивают возможности россиян использовать средства. По его словам, 80% обращений по данному вопросу, которые поступают парламентарию, поступают от мошенников.

Ранее в Госдуме раскрыли, как мошенники обходят лимит на SIM-карты.
 
