В Европе сравнили трампизм с фашизмом

Историк Одуэн-Рузо: трампизм — это форма фашизма
Nathan Howard/Reuters

Трампизм является формой фашизма, так как содержит в себе «революционный и подрывной аспект». Об этом рассказал французский историк Стефан Одуэн-Рузо в интервью Le Monde.

По его словам, когда Трамп победил на выборах, звучали «обнадеживающие голоса» о том, что он станет «своеобразным наследником Рональда Рейгана», но «будет придерживаться консервативного мышления». Однако этого не произошло, считает историк.

«Сегодня мы видим, что трампизм — это форма фашизма, потому что он содержит в себе революционный и подрывной аспект, отличающий его от классического авторитаризма. Нам, европейцам, очень трудно смириться с мыслью, что мы столкнулись с совершенно новой державой», — отметил Стефан Одуэн-Рузо.

По словам историка, политика Трампа «бросает вызов» европейскому образу мышления, и она привела к разрушению «всего мирового порядка».

Также Одуэн-Рузо отметил, что европейцам еще предстоит «осознать самих себя», свою зависимость от США в вопросах безопасности и «неспособность обеспечить собственную защиту».

Кроме того, в интервью Одуэн-Рузо обвинил Европу в возможном поражении Украины.

9 февраля журналист Стивен Коллинсон написал, что Трамп в последнее время все чаще действует наугад и становится более радикальным.

Также газета The Guardian сообщила, что в подготовленном к Мюнхенской конференции докладе европейцы обвинили Трампа в «жажде разрушения» и в симпатии к президенту России Владимиру Путину.

Ранее Трамп вновь назвал Гренландию американской территорией.
 
