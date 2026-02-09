Аните Цой порезали все костюмы перед концертом в Кремле

Певица Цой сообщила, что ей порезали дорогостоящие костюмы перед концертом

Певица Анита Цой сообщила, что неизвестные порезали все еще концертные наряды перед выступлением в Кремле. Ее слова передала журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

Цой пришлось петь в домашней одежде на сцене Кремля из-за инцидента. Артистка подчеркнула, что вместе с командой будет разбираться, кто порезал платья.

«Все знали, в каких костюмах я должна была работать. Мы в полетах в них репетировали, страховки крепили», — поделилась исполнительница.

По словам Цой, стоимость одного испорченного наряда составляла 1-1,5 миллиона рублей. Всего артистка должна была выступить в 5-6 костюмах.

В декабре 2025-го Анита Цой рассказала, как во время новогоднего тура ей пришлось выйти на сцену в костюме покемона. По ее словам, это произошло из-за того, что артисты забыли костюмы для выступления и были вынуждены сами выкручиваться из ситуации. Цой уточнила, что зрители были в восторге.

«Не каждый день увидишь Аниту Цой в образе покемона», — отметила она, добавив, что теперь перед гастролями костюмы проверяет в первую очередь.

Ранее сообщалось, что муж Аниты Цой зарегистрировал новую компанию по строительству зданий.