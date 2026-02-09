Размер шрифта
В США отреагировали на слова Зеленского о дедлайне по мирному соглашению с РФ

Уитакер: США не объявляли июнь крайним сроком заключения сделки по Украине
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что июнь — крайний срок заключения мирной сделки с Россией. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Зеленский упомянул этот крайний срок — июнь. <...> Я не думаю, что Соединенные Штаты что-либо подобное объявляли», — сказал дипломат.

Уитакер добавил, что Вашингтон в первую очередь стремится к согласию и мирному соглашению с обеих сторон конфликта.

7 февраля Зеленский заявил, что США предложили России и Украине завершить военный конфликт до начала лета. Он допустил, что Вашингтон «будет давить», чтобы добиться урегулирования в установленный срок. Мониторингом прекращения огня займутся Россия, Украина и Соединенные Штаты, уже согласованы технические детали, подчеркнул Зеленский. По информации Reuters, конфликт может завершиться уже в марте, однако срок может сдвинуться из-за отсутствия согласия по ключевому территориальному вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее историк рассказал, что может угрожать власти Зеленского.
 
