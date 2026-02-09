Размер шрифта
Олимпийскую чемпионку из США обвинили в использовании музыки без разрешения

Автор музыки к прокату фигуристки Гленн заявил, что ее используют без разрешения
Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Иллюстратор и музыкант Себ Маккиннон на своей странице в социальной сети X заявил, что одна из его композиций была использована без его согласия во время командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026.

«Только что узнал, что фигурист, выступающий на Олимпиаде, использовал без разрешения одну из моих песен для своей программы. Это транслировалось по всему миру... Что? Это обычная практика на Олимпийских играх?» – написал Маккиннон.

Под трек Маккиннона The Return, выпущенный под псевдонимом Clann, в произвольной программе выступает американская фигуристка Эмбер Гленн. Свой прокат на командном турнире Олимпиады она представила 8 февраля и стала третьей, что не помешало сборной США завоевать золото.

Сам Маккинон утверждает, что лейбл, которому принадлежат права на его музыку, не имеет права выдавать разрешение на ее использование без его согласия.

За несколько дней до старта Олимпиады с похожей проблемой столкнулся российский фигурист Петр Гуменник, которому запретили выступать под композицию из фильма «Парфюмер». Ему пришлось менять музыкальное сопровождение.

Ранее армянские фигуристы столкнулись с проблемами на Олимпиаде из-за жалобы Азербайджана.
 
