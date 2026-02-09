В Белгородской области задержали сбежавшего из части военнослужащего

Военнослужащего, покинувшего место службы в Шебекинском округе Белгородской области, задержали через пять дней после самовольного оставления части. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, 27-летнего жителя Санкт-Петербурга Даниила Литовского задержали утром на территории Белгородской области. Очевидцы рассказали, что задержание прошло без пострадавших, мужчина самостоятельно связался с военной комендатурой.

«Даниил заявил, что испугался, поэтому сбежал», — отмечается в публикации.

Литовский ушел из части 4 февраля. У бойца при себе было оружие. Военный ранее был судим.

Летом военного из Челябинской области приговорили к 15 годам лишения свободы за оставление части, грабеж и хранение наркотиков. Контрактник должен был прибыть в военную часть в Кемеровской области 2 июля 2024 года, однако не стал этого делать и остался в Златоусте Челябинской области. Когда его задержали, во время обыска у него нашли мефедрон. Кроме того, выяснилось, что за время своего отсутствия военный вместе с подельником проник в квартиру в Златоусте и напал на человека. У жертвы похитили более 100 тысяч рублей.

Ранее военная полиция задержала рэпера за самовольное оставление части.