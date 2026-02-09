В Нижнем Новгороде на видео попало падение акробата с лошади во время выступления в цирке

В Нижнем Новгороде акробат сломал ногу при падении с лошади на выступлении

В Нижнем Новгороде артист цирка попал в больницу, получив травму во время выступления. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в момент, когда мужчина исполнял трюки с лошадью. На кадрах с места видно, как циркач подпрыгнул вверх на седле, но при приземлении не смог удержаться и упал.

Самостоятельно артист подняться не смог. Коллеги вышли на арену и отнесли его за кулисы.

«Врачи диагностировали открытый перелом правой голени, травма признана тяжелой», – сообщается в публикации.

На данный момент пострадавший находится в стабильном состоянии, специалисты продолжают оказывать ему помощь.

Ситуацию прокомментировала худрук цирка. Она подтвердила, что артисту оказывают помощь и он «обязательно еще выйдет на манеж». По ее словам, инцидент еще раз доказал то, что цирк – это искусство для смелых людей, которые любят свое дело.

По факту произошедшего организовали служебное расследование.

