Общество

Общественники Архангельской области вступились за ректора СГМУ, осужденного на реальный срок

В Архангельской области встали на защиту ректора СГМУ, осужденного за помощь преподавателям
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Архангельской области общественники встали на защиту ректора СГМУ Любови Горбатовой, которую приговорили к двум годам колонии за растрату 1,3 млн рублей, потраченных на юридические консультации сотрудников вуза. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель поморского землячества «Архангельская губерния» в Санкт-Петербурге Павел Вялых.

«С 2024 года сотрудники университета оказываются в эпицентре масштабных следственных действий — проректор учебного заведения и еще трое сотрудников вуза стали фигурантами дела о мошенничестве. Преподавателей и самого ректора как свидетелей постоянно вызывали на допросы по 11 часов, все были взвинченные. Желая защитить коллектив, Любовь Горбатова по совету руководителя юридической службы вуза заключила договор с адвокатом, который мог бы их консультировать», — рассказал собеседник издания.

По его словам, услуги адвоката оплачивались из внебюджетных средств (то есть из заработанного самим вузом) и исключительно для помощи лицам, проходившим по делу свидетелями. На сотрудников, которые были в статусе обвиняемых, денег не тратили.

«Договор с адвокатом был заключен официально, все прослеживается по бумагам. Теперь же суд счел, что она из корыстного умысла растратила деньги, и назначил профессору, награжденному медалью «За заслуги перед Отечеством», приговор — реальный срок в колонии общего режима», — говорит Вялых.

Видеообращение в поддержку Горбатовой записали врачи, священнослужители и общественники. Положительную характеристику дали в профсоюзе работников здравоохранения, общероссийском движении «Народный Фронт «За Россию», в местном военно-историческом обществе и Минздраве России.

6 февраля, сразу после приговора, Горбатову доставили в СИЗО, а оттуда — в реанимацию из-за резкого ухудшения самочувствия.

Ранее комика Останина приговорили к почти шести годам колонии за шутки.
 
