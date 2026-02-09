В Индии мужчина заставил любовницу выйти за брата, чтобы жить с ней в одном доме

В Индии женатый мужчина заставил любовницу выйти за своего брата, чтобы продолжать с ней отношения, пишет The Times of India.

Полиция в Индии арестовала 40-летнего мужчину по обвинению в изнасиловании и шантаже 22-летней женщины, с которой он познакомился через социальные сети. Согласно материалам дела, после начала общения обвиняемый раскрыл свое настоящее имя, однако, как утверждается, ложно заявил, что не состоит в браке. На самом деле мужчина женат и воспитывает четырехлетнюю дочь.

По словам потерпевшей, мужчина пообещал на ней жениться и неоднократно водил ее в отели, где, по ее утверждению, совершал изнасилования. Во время этих встреч он, как сообщается, также делал обнаженные фотографии любовницы.

Когда женщина настояла на официальном браке, мужчина признался, что уже женат, и, по версии следствия, начал оказывать на нее давление, убеждая выйти замуж за его младшего брата, чтобы сохранить отношения и проживать в одном доме. Полиция утверждает, что он угрожал распространить интимные фотографии среди членов ее семьи в случае отказа.

Под давлением женщина вышла замуж за 35-летнего младшего брата индийца. После примерно шести месяцев совместной жизни она заявила, что хочет прекратить любые контакты с обвиняемым и сосредоточиться на семье. Однако преследование и угрозы продолжились, после чего она покинула дом мужа и вернулась к родителям.

После этого индианка подала заявление в полицию. Мужчина, с которым она познакомилась в сети, был арестован и доставлен в суд. Офицеры сообщили, что семья обвиняемого узнала о произошедшем только после его задержания.

