40-летний австрийский сноубордист стал самым возрастным победителем Олимпиады

Австрийский сноубордист Бенджамин Карл стал двухкратным олимпийским чемпионом.

8 февраля спортсмен завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе. На момент победы спортсмену было 40 лет и 115 дней, что позволило ему стать самым возрастным победителем зимних Олимпиад в личных дисциплинах.

До этого рекорд по этому показателю принадлежал норвежскому биатлонисту Уле-Эйнару Бьерндалену, который на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевал золотую медаль в возрасте 40 лет и 12 дней.

Карл свою первую олимпийскую медаль завоевал четыре года назад на Олимпиаде в Пекине. Сноубордист — пятикратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр (серебро в 2010 году и бронза в 2014 году), многократный обладатель Кубка мира. На чемпионате мира 2011 года в испанской Ла-Молине Карл стал абсолютным чемпионом мира в параллельных дисциплинах, выиграв параллельный слалом и параллельный гигантский слалом. Кроме того, в сезоне 2010/11 Карл так же стал обладателем Кубка мира в параллельных дисциплинах.

