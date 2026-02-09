Сергею Бурунову потребовалось полчемодана лекарств в Индии

Актер Бурунов взял с собой огромную аптечку на съемки в Индии

Актер и телеведущий Сергей Бурунов рассказал об особенностях съемок шоу «Тайный миллионер» в Индии. Его цитирует РИА Новости.

По словам Бурунова, для спокойствия ему потребовалось полчемодана лекарств, и аптечка оказалась огромной.

«Наслушался и начитался, что страна непростая для иммунитета европейского человека. Полчемодана — банки с витаминами и лекарствами», — сказал он.

Также в интервью Бурунов признался, что «загнал себя», поскольку не умеет отдыхать.

«Я просто не умею этого делать (отдыхать. — прим. ред.), оказывается. Загнал себя. Хотя отдыхать необходимо», — сказал артист.

До этого Сергей Бурунов рассказал «Газете.Ru» на премьере фильма «Комментируй это», что обращался к психологу. По его словам, раньше стеснялся обращаться за психологической помощью. Но позже он понял, что посещение психотерапевта является «цивилизованным подходом».

Ранее Бурунов призвал мужчин не стыдиться слез.