Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Швыдкой рассказал о значении номинации Бронзита на «Оскар» для РФ

Швыдкой назвал номинацию режиссера Бронзита на «Оскар» знаком признания

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о значении номинации российского художника-аниматора Константина Бронзита на премию «Оскар». Его цитирует ТАСС.

Швыдкой назвал номинацию «хорошей историей» и признанием развития всей индустрии.

«Участие в данном случае — это знак признания. Тем более что он действительно выдающийся кинематографист», — сказал он.

По словам спецпредставителя, эта номинация свидетельствует о высоком уровне кинематографических заслуг страны, независимо от политического контекста. При этом, подчеркнул он, неважно, что это премия недружественной страны.

«Оскар», продолжил Швыдкой, остается престижной премией с исторической репутацией несмотря на то, что может при этом быть политизированным.

Он также выразил уверенность, что российский кинематограф и в будущем будет представлен на крупнейших международных премиях, поскольку никогда не был скуден талантами.

До этого Бронзит раскрыл, как ему удастся попасть на «Оскар».

Ранее Бронзит оценил соответствие своего «оскаровского» мультфильма западной повестке.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!