Швыдкой рассказал о значении номинации Бронзита на «Оскар» для РФ

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о значении номинации российского художника-аниматора Константина Бронзита на премию «Оскар». Его цитирует ТАСС.

Швыдкой назвал номинацию «хорошей историей» и признанием развития всей индустрии.

«Участие в данном случае — это знак признания. Тем более что он действительно выдающийся кинематографист», — сказал он.

По словам спецпредставителя, эта номинация свидетельствует о высоком уровне кинематографических заслуг страны, независимо от политического контекста. При этом, подчеркнул он, неважно, что это премия недружественной страны.

«Оскар», продолжил Швыдкой, остается престижной премией с исторической репутацией несмотря на то, что может при этом быть политизированным.

Он также выразил уверенность, что российский кинематограф и в будущем будет представлен на крупнейших международных премиях, поскольку никогда не был скуден талантами.

