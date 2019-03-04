Москвичей предупредили о сильном ветре

Синоптики предупредили о повышении уровня погодной опасности 5 марта из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен до желтого.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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Согласно представленной информации, аналогичные погодные условия будут наблюдаться во всем ЦФО, за исключением Тульской, Калужской и Ярославской областей.

Ранее стало известно, когда в Москве растает снег.