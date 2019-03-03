Патриарх Кирилл примет приглашение посетить КНДР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита на российскую полярную станцию... РИА «Новости»

Патриарх Кирилл примет приглашение посетить Северную Корею от главы КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС. Об этом рассказал патриарший экзарх Юго-Восточной Азии Сергий.

«В ближайшее время возможен визит патриарха Кирилла в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына», --заявил Сергий.

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Он напомнил, что в Пхеньяне действует Свято-Троицкий собор, построенный по указу бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира как символ корейско-российской дружбы.

Ранее делегация Русской православной церкви (РПЦ) посетит Северную Корею в рамках празднования в октябре текущего года 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР.