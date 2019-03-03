Патриарх Кирилл примет приглашение посетить КНДР

Патриарх Кирилл примет приглашение посетить Северную Корею от главы КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС. Об этом рассказал патриарший экзарх Юго-Восточной Азии Сергий.

«В ближайшее время возможен визит патриарха Кирилла в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына», --заявил Сергий.

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Он напомнил, что в Пхеньяне действует Свято-Троицкий собор, построенный по указу бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира как символ корейско-российской дружбы.

Ранее делегация Русской православной церкви (РПЦ) посетит Северную Корею в рамках празднования в октябре текущего года 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР.