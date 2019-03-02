«Я тебе породил, я тебя и убью»: мужчина зверски убил жену и ребенка в Москве

На северо-востоке Москвы мужчина зверски убил жену и ребенка. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в столичном управлении СК.

По данным источника, полиция приехала в квартиру по Ясному проезду и нашла женщину и ребенка в луже крови. Мужчина нанес им более 60-ти ножевых ранений.

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Кроме того, на стенах квартиры было написано «я тебе породил, я тебя и убью», добавил источник.

Отмечается, что после убийства семьи он захотел покончить жизнь самоубийством, но не смог. В настоящее время врачи пытаются спасти мужчину.

В отношении убившего семью уже возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК России.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье 97-летнюю бабушку убили из-за 20 тысяч рублей.