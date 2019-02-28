Кокошник и ледобур оставили забывчивые пассажиры в подмосковном транспорте

Этой зимой жители Подмосковья забыли в автобусах более 2 тыс. вещей, среди которых были найдены березовый веник, ледобур и кокошник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Мострансавто».

Отмечается, что находки передали владельцам.

Чаще всего в автобусах забывали транспортные карты «Стрелка», мобильные телефоны, пакеты со сменной обувью, а также перчатки, шапки и шарфы.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Москве на вокзалах забывчивые пассажиры оставили семь хомячков.