СК сообщил о новых задержаниях по делу Арашуковых
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова задержаны еще двое подозреваемых, передает РИА «Новости».
По ее словам, 26 февраля были задержаны бывший гендиректор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов, который в настоящее время занимает пост замдиректора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь», а также исполняющая обязанности директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная.
Следствие полагает, что подозреваемые получали наличные от потребителей газа.
Отмечается, что вопрос об избрании меры пресечения задержанным будет решаться в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что следователи ищут еще трех фигурантов дела сенатора Арашукова.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.
Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.