Полиция возбудила уголовное дело после выпадения черного снега в Кузбассе

В кемеровском МВД возбудили уголовное дело после того, как в городе выпал грязный черный снег. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что проверка принесла уже некоторые результаты. По данным полиции, установлено предприятие, которое, вероятно, повлияло на загрязнение воздуха и появление черного снега.

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Кроме того, специалисты выяснили, что атмосферный воздух в городе загрязнен более чем в два раза.

Уточняется что уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 251 УК России «Загрязнение атмосферы».

Ранее сообщалось, что в Кузбассе выпал черный снег.