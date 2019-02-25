В России предложили установить пожизненные выплаты за моральный вред

В России предложили закрепить в законодательстве право граждан на получение пожизненной компенсации при причинении морального вреда вследствие ущерба здоровью, передает RT. Соответствующую поправку предложил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

В данный момент такую компенсацию можно получить только единовременно. При этом, по мнению Аманлиева, моральный вред человек может испытывать продолжительное время. В пример он привел потерю конечности, когда фантомные боли мучают человека всю жизнь.

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«Человек будет испытывать страдания в виде болей всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке», — объясняет Аманлиев.

При этом, согласно поправке, уже предусмотренную законом единоразовую компенсацию за причинение морального вреда при ущербе здоровью предлагается оставить.