Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

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Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, когда в Москву придет весна. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, весна в столичном регионе начнется во второй половины марта.

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Он также добавил, что текущая неделя в столице начнется с облачной погоды, не исключен дождь.

Голубев подчеркнул, что в настоящее время в Москве сохраняется сильно переменчивый характер погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали о погоде в Москве в марте.