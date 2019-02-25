Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, когда в Москву придет весна. Об этом сообщает «Российская газета».
По его словам, весна в столичном регионе начнется во второй половины марта.
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Он также добавил, что текущая неделя в столице начнется с облачной погоды, не исключен дождь.
Голубев подчеркнул, что в настоящее время в Москве сохраняется сильно переменчивый характер погоды.
Ранее сообщалось, что синоптики рассказали о погоде в Москве в марте.