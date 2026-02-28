В Иране сообщили о новых взрывах в Тегеране

В нескольких районах на востоке Тегерана прогремели новые взрывы. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, зафиксированы новые попадания вражеских ракет по ряду точек в восточной части иранской столицы.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Иран создал кризисный штаб после удара Израиля и США.