Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Российские войска взяли под контроль несколько сел в зоне СВО

Минобороны: ВС России освободили Нескучное и Горькое
Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Нескучное в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили Нескучное», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В Минобороны также отметили, что российские войска нанесли поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Верхней Писаревки, Подсреднего и Печенег в Харьковской области.

Кроме того, по данным министерства, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Горькое в Запорожской области.

27 февраля Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и взяли под контроль населенный пункт Краснознаменка в Днепропетровской области.

Ранее было названо число перешедших под контроль российских войск населенных пунктов в январе.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!