Силы ПВО сбили над Россией 97 беспилотников. Военная операция, день 1466-й

08:05

Девяносто семь украинских беспилотников уничтожены за ночь дежурными силами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Сорок дронов сбиты над Крымом, двадцать два — над Брянской областью, шестнадцать — над Белгородской областью, десять — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Курской и Калужской областями и один — над Тульской областью.