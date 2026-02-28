Силы ПВО сбили над Россией 97 беспилотников. Военная операция, день 1466-й

В Тульской области после отражения ночной атаки БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
В результате ночной атаки беспилотников по Калужской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Дроны были сбиты над Ульяновским муниципальным округом и над окраиной Калуги.
❗ Мирный житель пострадал в результате ночной атаки беспилотников в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Дрон атаковал легковой автомобиль в селе Кистер Погарского района. Мужчину доставили в больницу.
Кроме того, в селе Новая Погощь Суземского района дрон повредил грузовой автомобиль, а в селе Случевск Погарского района поврежден жилой дом.
Объем электрогенерации на Украине сейчас втрое меньше, чем в период до 2014 года, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.
Ночью в результате атаки беспилотника возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминская Краснодарского края, сообщил региональный оперштаб. К настоящему времени возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Площадь пожара составляла 150 кв. метров, в тушении было задействовано 39 человек и 13 единиц техники.
Россия выступила с идеей переноса переговоров по украинскому урегулированию из Женевы в Абу-Даби, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Причина кроется в недостаточной нейтральности швейцарской площадки.
Девяносто семь украинских беспилотников уничтожены за ночь дежурными силами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
Сорок дронов сбиты над Крымом, двадцать два — над Брянской областью, шестнадцать — над Белгородской областью, десять — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Курской и Калужской областями и один — над Тульской областью.
Сегодня 1466-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.