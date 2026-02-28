Не любил ни СССР, ни США: кто расстрелял премьера Швеции в спину?

На протяжении человеческой истории немало королей, президентов и премьер-министров умерли от рук убийц. Часто за этими смертями скрывался большой сюжет: тайный заговор, политические интриги или идеологическая ненависть. Но когда в 1986 году застрелили премьер-министра Швеции Улофа Пальме, никто не мог понять, за что же именно его убили: своей политикой он нажил множество врагов по всему миру, но ни с кем вражда не проявлялась в такой экстремальной степени. Дело так и не было раскрыто, и даже после того, как полиция узнала личность убийцы, она не смогла понять, зачем он расстрелял Пальме.

Политическая деятельность Пальме

Трудно представить более подходящую для европейского левого политика биографию, чем была у Улофа Пальме. Выходец из богатой аристократической семьи, он учился в элитной школе-интернате Сигтунасколан и в 1944 году сдал выпускные экзамены на отлично. Несмотря на происхождение, от срочной службы в армии он не уклонялся — в Швеции той эпохи это было почти невозможно и считалось крайне позорным. Он стал офицером-артиллеристом, а после двух лет службы поступил в Стокгольмский университет.

Его взгляды на жизнь во многом сформировались под влиянием путешествий: в США он наблюдал расовую сегрегацию и имущественное неравенство, а в юго-восточной Азии — последствия колониализма. Юноша слушал политические дебаты и сам написал большую статью с критикой взглядов Августа фон Хайека — главной звезды либеральной и либертарианской мысли.

Улоф Пальме, 1969 год AP

В политику Пальме вошел в конце 1940-х годов, вступив в Социал-демократическую рабочую партию Швеции (СДРПШ) и активно работая внутри Шведского национального союза студентов. Вскоре он стал секретарем у председателя СДРПШ и премьер-министра страны Таге Эрландера. В 1967 году Пальме получил назначение министром просвещения, а в сентябре 1969-го, после ухода Эрландера на пенсию, сменил его и стал премьером сам.

В 1976 году социал-демократы проиграли парламентские выборы, но в 1982-м взяли реванш, — и популярный политик во второй раз занял должность премьер-министра.

В вопросах внешней политики Пальме был архетипичным левым идеалистом , за все хорошее против всего плохого: за ООП и Ясира Арафата с Фиделем Кастро, против апартеида в ЮАР, диктатуры Франко в Испании и режима Пиночета. Не вставая на чью-то сторону, он критиковал как СССР за ввод войск в Чехословакию, так и США за войну во Вьетнаме, которую он сравнивал с нацистскими завоеваниями.

Разумеется, Западу и НАТО от него доставалось намного больше — одним из любимых его проектов была «комиссия Пальме», изучавшая возможность разоружения. В ней обсуждали возможность создания безъядерной зоны в Северной Европе, из чего косвенно следовало, что Норвегии и Дании (согласно ряду интерпретаций) стоит выйти из НАТО.

Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин (1904–1980) и премьер-министр Швеции Улоф Пальме (1927–1986) (слева направо на первом плане) во время встречи в московском аэропорту Шереметьево, 1976 год Рунов/РИА Новости

Многим в Швеции и за ее пределами нравилась самостоятельная позиция Пальме по ключевым международным вопросам. Он считал, что силой свободного высказывания своих идей можно добиться от великих держав прекращения локальных войн и гарантии прав развивающихся стран на свободу и независимость. Внутри государства при нем успешно развивалась модель социально ориентированной рыночной экономики. Благополучию Швеции завидовали во многих странах. Впрочем, имел Пальме и немало врагов.

В 1986 году политик готовился к поездке в Москву. На 6 апреля у него была запланирована встреча с Михаилом Горбачевым.

Лидеры планировали обсудить сотрудничество двух стран, затронуть вопросы разоружения.

Убийство и версии

Вечер 28 февраля 1986 года глава шведского правительства решил посвятить своей супруге Лисбет. Они отправились смотреть новый шведский фильм «Братья Моцарт». Пальме имел обыкновение ходить без охраны и не считал зазорным для себя пользоваться общественным транспортом. Посетив сеанс в кинотеатре «Гранд», супруги решили немного прогуляться и пешком отправились к станции метро. Людей на улице было немного. Вероятно, убийца дожидался Пальме у кинотеатра и какое-то время шел следом, потом догнал премьера на пересечении улиц Свеавеген и Туннельгатан, приблизился почти вплотную и в 23 часа 21 минуту произвел два выстрела. Первый пришелся в спину Пальме и стал смертельным, другой легко ранил Лисбет в тот момент, когда она наклонилась, чтобы подхватить падающего мужа. Глава правительства Швеции скончался почти мгновенно.

Место убийства Улофа Пальме, 1986 год AP

Уже через несколько минут на место покушения прибыли медики и сотрудники правопорядка. По указке очевидцев искали высокого мужчину в темной ветровке. Сначала полиция арестовала 44-летнего пьяницу и наркомана Кристера Петерссона, неоднократно имевшего проблемы с законом. Его опознала Лисбет Пальме, но в 1990-м он был оправдан и отпущен за недостатком улик.

Всего за время следствия были допрошены более 10 тыс. человек. 133 из них «признались» в убийстве премьера.

«Словно завороженные и не верящие в произошедшее, целую неделю шведы собирались посмотреть на небольшую лужицу крови на снегу, они плакали не только от горя утраты лидера нации, но и от предчувствия наступления незваной эры политического терроризма», — писали газеты.

Рассматривались самые разнообразные версии. Не исключалось, что мотивом убийства могла послужить посредническая деятельность Пальме по мирному урегулированию ирано-иракской войны. Рассматривалась причастность Рабочей партии Курдистана, в деятельности которой Пальме нашел признаки терроризма. В 1990-е говорили о секретной операции, санкционированной президентом ЮАР Питером Ботой, он якобы мстил Пальме за его слова: «Апартеид не может быть реформирован — его можно только уничтожить». Следствие проверяло факты, но не смогло найти веских улик, как и в случае с версией о причастности к убийству шведских ультраправых, которые могли бояться сближения Швеции с СССР. По иронии, коммунисты всегда ставили в вину Пальме ровно противоположное — отсутствие желания сближаться с Советским Союзом. В XXI веке газеты писали даже о югославском следе в преступлении.

Улоф Пальме со своей супругой, 1970 год AP

«Пальме тянуло к нам, но он не любил Советский Союз как систему, как режим, для него это был тоталитаризм, ненавидимый им, может, как социал-демократом, даже в большей степени, чем лидерами или представителями буржуазных партий, потому что посторонние наблюдатели часто заявляли, что они не видят разницы между социализмом социал-демократов и социализмом советских коммунистов, — отмечал посол СССР в Швеции, последний советский министр иностранных дел Борис Панкин. — После того как Горбачев был избран генеральным секретарем в марте 1985-го года, Пальме пригласил меня к себе в правительственную канцелярию и сказал: «Пусть это будет между нами, но я хочу прервать политическую размолвку, я хочу поехать в Москву и познакомиться, поговорить с вашим новым лидером».

Развязка в деле наступила только 10 июня 2020 года, когда было публично названо имя настоящего убийцы: им оказался сотрудник страховой компании «Скандиа» Стиг Энгстрём, которого следствие изначально рассматривало как свидетеля. Он оказался рядом с Пальме в момент убийства, но его свидетельские показания отличались от тех, что предоставили другие очевидцы. Так, Энгстрём рассказал о своих попытках помочь тяжелораненому Пальме, хотя никто из находившихся поблизости этого не видел.

Было установлено, что мужчина имел доступ к оружию и умел стрелять.

Кроме того, его одежда в день трагедии по описаниям свидетелей была похожа на ту, которую носил убийца. Выяснилось, что Энгстрём не любил Пальме, имел проблемы с деньгами и алкоголем. Однако следствию так и не удалось назвать мотивы преступления, поскольку Энгстрём умер (не исключается, что покончил с собой) в середине 2000-х.

Жители Стокгольма несут цветы к месту убийства Улофа Пальме, 1986 год AP

В последующие годы погибли еще несколько видных шведских социал-демократов. Соратник и протеже Пальме Бернт Карлссон, назначенный комиссаром ООН по Намибии, погиб в результате взрыва Boeing 747 над Локерби в 1988-м. А в 2003 году на министра иностранных дел Анну Линд напали с ножом в супермаркете: она скончалась от полученных ран на следующий день после покушения.