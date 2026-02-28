Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Смоленский суд отправил за решетку похитителя девятилетней девочки

В Смоленске арестовали обвиняемого в похищении девятилетней девочки
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Смоленске суд избрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в похищении ребенка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Заднепровский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Фигурант уголовного дела будет находиться под стражей до 25 апреля.

До этого стало известно, что мужчину и его сожительницу доставили в суд. Заседание закрыли от представителей СМИ.

Девятилетняя девочка пропала 24 февраля, а нашли ее 27 февраля. По данным СМИ, мужчина похитил ребенка и привез в квартиру сожительницы. По какой причине это произошло, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. В отношении похитителя и его сожительницы возбуждено уголовное дело, им предъявили обвинения.

Ранее криминалист назвал четыре возможных причины похищения девочки в Смоленске.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!