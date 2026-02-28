Смоленский суд отправил за решетку похитителя девятилетней девочки

В Смоленске суд избрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в похищении ребенка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Заднепровский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Фигурант уголовного дела будет находиться под стражей до 25 апреля.

До этого стало известно, что мужчину и его сожительницу доставили в суд. Заседание закрыли от представителей СМИ.

Девятилетняя девочка пропала 24 февраля, а нашли ее 27 февраля. По данным СМИ, мужчина похитил ребенка и привез в квартиру сожительницы. По какой причине это произошло, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. В отношении похитителя и его сожительницы возбуждено уголовное дело, им предъявили обвинения.

Ранее криминалист назвал четыре возможных причины похищения девочки в Смоленске.